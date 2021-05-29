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Kilis'te "Osmanlı Vakıf Müessesi'nde İmaret" konferansı

İHA

Kilis'te "Osmanlı Vakıf Müessesi'nde İmaret" konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi “Osmanlı Vakıf Müessesesinde İmaret” başlıklı ekonferans gerçekleştirildi.
7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen “Tarih Konuşmaları” adlı program münasebetiyle gerçekleştirilen “Osmanlı Vakıf Müessesesinde İmaret” adlı ekonferans, Tarih bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Abdulhamit Kavak’ın yönlendiriciliği ve Dr. Öğretim Üyesi Osman Taşkın’ın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Konferansa katılan dinleyicileri selamlayarak konuşmasına başlayan Taşkın, “Osmanlı Vakıf Müessesesinde İmaret” konusuna değinerek Osmanlı Devleti’nde “vakıf müessesesinde imaret”in kuruluştan yıkılışa kadar en önemli kurumların başında geldiğini vurguladı.
Geçmişten günümüze “imaret”in İslam medeniyetinde ne derece önemli bir rol oynadığını ve "imaret" kelimesinin aslında çok daha geniş bir manaya geldiğini belirten Taşkın, imaretin günümüzde külliyelerin karşılığı olduğunu belirtti. Osmanlı özelinde de yine ne kadar etkili bir müessese olduğunu örneklerle açıklayan Taşkın, imaretlerin sadece ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını giderdikleri bir yer olmayıp aynı zamanda sosyal nizamın işleyişinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Taşkın, imaret konusunun çok daha ciddi bir şekilde incelenmesi gerektiğini ve bu konudaki çalışmaların artmasını umut ettiğini sözlerine ekledi. Ekonferans, teşekkür konuşması ve sorucevap ile sona erdi.

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