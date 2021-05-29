Üniversitede Yunus Emre söyleşisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Yunus Emre ve Anadolu’ya Yunusça Bakış” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Yunus Emre’nin 700. vefat yıl dönümü ve 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla 7 Aralık Üniversitesinde “Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen Sanat Söyleşilerinin 4.sü gerçekleştirildi. “Yunus Emre ve Anadolu’ya Yunusça Bakış” başlıklı söyleşinin yönlendiriciliğini Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Öğretim Görevlisi Yasemin Polat üstlenirken sunumunu Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Akdağ yaptı.

Akdağ, Yunus’un Anadolu’da gönül seferberliği başlattığını, gelenek, kültür ve inanç bağlamında birlik ve düzen oluşturduğunu vurguladı. Ardından, şiirlerden verdiği örneklerle Yunus'un dini motifleri kullanımına ve insanlara ulaştırdığı barış mesajına değindi. Söyleşi, teşekkür kısmının ardından sona erdi.

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