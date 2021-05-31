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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dış cephe giydirme son aşamaya geldi

İHA

Dış cephe giydirme son aşamaya geldi

Kilis’te Cumhuriyet Caddesi'nde dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme çalışmaları son aşamaya geldi.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Caddesi'nin modern bir görünüm kazanması için dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirilmesi çalışmalarının son aşamaya geldiğini ifade ederek, “Cumhuriyet Caddesi'nin çehresini değiştirmek istediğimiz sokak sağlıklaştırma projemiz ile caddelerimiz daha modern bir görünüme kavuşacaktır. Kısa süre içerisinde Cumhuriyet Caddesindeki çalışma sone erecek. Cumhuriyet Caddemizde örnek bir proje yaptık. İnşallah, imkanlarımız dahilinde Murtaza Caddesi ile Dolap Pazarı caddesinde de benzer bur uygulama yapmak istiyoruz” dedi.
Cumhuriyet caddesi esnafları ile Başta Belediye Başkanı Servet Ramazan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Merhum belediye başkanımız Mehmet Abdi Bulut tarafından başlatılan bu projesi sahiplenerek bitirme aşamasına gelen Belediye Başkanı Servet Ramazan ve ekibine teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandılar.

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