Rektör Karacoşkun’a hayırlı olsun ziyareti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a 2’inci kez rektörlük görevine atanması nedeniyle ziyaretler sürüyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a Gaziantep İslahiyeliler Derneği Başkanı Mehmet Kaya ile Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Rektör Karacoşkun, Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kaya ile Yıldırım’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.