Rektör Karacoşkun, BİLSEM Müdürü Genç’le bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, BİLSEM Müdürü Ali Genç ve Müdür Yardımcısı Leyla Kule ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi.

Görüşmede Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilimteknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlayan 4007Bilim Şenlikleri Destekleme Programı hakkında bilgi verildi. Rektör Karacoşkun, Üniversitenin bu projelere önem verdiğini ve yürütülen bu çalışmalara destek vermeye devam edeceğini belirtti. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ali Genç ve Leyla Kule’ye teşekkür etti.

Öte yandan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, TÜGVA Temsilcisi İzzettin Özkeleş ve Kilis Gençlik İl Müdürü Metin Kaplan ile de rektörlük makamında bir araya geldi.

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