Rektör Karacoşkun, BİLSEM Müdürü Genç’le bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karacoşkun, BİLSEM Müdürü Genç’le bir araya geldi

İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, BİLSEM Müdürü Ali Genç ve Müdür Yardımcısı Leyla Kule ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi.

Rektör Karacoşkun, BİLSEM Müdürü Genç’le bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, BİLSEM Müdürü Ali Genç ve Müdür Yardımcısı Leyla Kule ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi.
Görüşmede Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilimteknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlayan 4007Bilim Şenlikleri Destekleme Programı hakkında bilgi verildi. Rektör Karacoşkun, Üniversitenin bu projelere önem verdiğini ve yürütülen bu çalışmalara destek vermeye devam edeceğini belirtti. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ali Genç ve Leyla Kule’ye teşekkür etti.
Öte yandan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, TÜGVA Temsilcisi İzzettin Özkeleş ve Kilis Gençlik İl Müdürü Metin Kaplan ile de rektörlük makamında bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkanların Elbeyli çıkarması
YEREL HABERLER Başkanların Elbeyli çıkarması
Kilis’te 2020 yılında 13 kişi trafik kazasında öldü
YEREL HABERLER Kilis’te 2020 yılında 13 kişi trafik kazasında öldü
Kilis'in tarihi dar sokakları estetik taşlarla döşeniyor
YEREL HABERLER Kilis'in tarihi dar sokakları estetik taşlarla ...
Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci
YEREL HABERLER Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci
Kilis'te denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Kilis'te denetimler sürüyor
Kilis'te sinek ve böceklerle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Kilis'te sinek ve böceklerle mücadele sürüyor
Rektör Karacoşkun’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun’a hayırlı olsun ziyareti
Dış cephe giydirme son aşamaya geldi
YEREL HABERLER Dış cephe giydirme son aşamaya geldi