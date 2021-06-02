Süne zararlısı hububatı tehdit ediyor Hububat hasadının geciktirilmeden tamamlanması isteniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süne zararlısı hububatı tehdit ediyor Hububat hasadının geciktirilmeden tamamlanması isteniyor

İHA

Süne zararlısı hububatı tehdit ediyor Hububat hasadının geciktirilmeden tamamlanması isteniyor

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, süne zararlısından dolayı verim kayıplarını en az seviyeye indirmek için özellikle kuru alanlarda buğday hasadının gecikmeden bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada Kilis’te kuru olarak yetiştiriciliği yapılan buğday ve arpa alanlarında 2021 yılı hasadının bitim aşamasına geldiği belirtildi. Açıklamada, süne zararlısından dolayı verim kayıplarını en az seviyeye indirmek için hasadın gecikmeden bir an önce bitirilmesi çağrısında da bulunularak, "Özellikle birinci derecede süne konukçusu olan ve hasat edilen buğday alanlarından çekilerek beslenme arayışına geçen süne zararlıları, yüksek yerlerdeki kışlak alanlarına göç etmeden önce hasat edilmeyen kuru ve sulu buğday alanlarında beslenip, zarar vererek verim düşüklüğüne yol açacaktır. Bu sebeple İl ve İlçelerimize bağlı köylerimizde süne zararlısından dolayı verim kayıplarını en az seviyeye indirmek için özellikle kuru alanlarda buğday hasadının gecikmeden bir an önce bitirilmesi ve süne zararlısının beslenmek için yoğunlaştığı sulu buğday alanlarında da çiftçilerimiz tarafından hasat yaklaşmadan bir an önce ilaçlama yapılması verim açısından büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kilis İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı
Rektör Karacoşkun, BİLSEM Müdürü Genç’le bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun, BİLSEM Müdürü Genç’le bir araya ...
Başkanların Elbeyli çıkarması
YEREL HABERLER Başkanların Elbeyli çıkarması
Kilis’te 2020 yılında 13 kişi trafik kazasında öldü
YEREL HABERLER Kilis’te 2020 yılında 13 kişi trafik kazasında öldü
Kilis'in tarihi dar sokakları estetik taşlarla döşeniyor
YEREL HABERLER Kilis'in tarihi dar sokakları estetik taşlarla ...
Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci
YEREL HABERLER Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci
Kilis'te denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Kilis'te denetimler sürüyor
Kilis'te sinek ve böceklerle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Kilis'te sinek ve böceklerle mücadele sürüyor
Rektör Karacoşkun’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun’a hayırlı olsun ziyareti
Dış cephe giydirme son aşamaya geldi
YEREL HABERLER Dış cephe giydirme son aşamaya geldi