Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kıraathane Söyleşileri'nin 28’incisi gerçekleştirildi.

“Fransa’da Devlet ve İslamofobi” başlıklı söyleşi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Altuncu’nun yönlendiriciliği ve Din Sosyolojisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Osman Ülker’in sunumuyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.



Söyleşiye katılımcıları selamlayarak başlayan Ülker, “İslamofobi” teriminden bahsederek, “Buna göre İslamofobi terimi İslam’a karşı temelsiz düşmanlığı ifade etmekte, Müslüman bireyler ile topluluklara karşı ayrımcılık ve düşmanlığın pratik sonuçlarına ve Müslümanların ana akım siyasi ve sosyal olaylardan dışlanmasına atıfta bulunmaktadır. Terimin kelime anlamı her ne kadar “İslam korkusu” olsa da aslında terim, Müslüman karşıtı ırkçılığı temsil etmektedir” dedi.

Ülker, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra Müslümanlara yönelik sistematik ve kurumsal ırkçılığın arttığını vurguladı. Ülker, Fransa, anayasal olarak bölünmez, laik, demokratik, sosyal bir devlettir ve köken, ırk veya din ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşların yasa önünde eşitliğini garanti etmektedir diyerek, “Buna karşın Fransa’da devlet eliyle Müslümanların yaşam biçimine yönelik ilk saldırı 2004 yılında devlet okullarında dini sembollerin yasaklanması ile gerçekleşmiştir ki bu yasak başörtüsünü hedef almaktadır. 2011 yılında Burka Yasağı olarak bilinen yüzü kapatan peçelerin takılması yasaklanmış, ardından 2016 yılında yerel yönetimler tesettür mayo ile plajlara girilmesini yasaklamıştır” ifadelerini kullandı.

Terör saldırıları bahane edilerek Müslümanlara karşı baskıların arttığını da belirten Ülker, dini kurumlarda imzalatılmaya çalışılan “Cumhuriyet Değerleri Bildirisi”nden ve İslamofobiyi yasallaştıran “Ayrılıkçılıkla Mücadele Yasağı”ndan bahsetti.

Fransa devlet erkanının İslamofobik açıklamalarından ve twittlerinden örnekler veren Ülker, Fransa’da İslamofobinin geldiği noktaya vurgu yaparak “Radikalleşme ile Mücade Kurumu” bağlamında yapılan İslamofobik yaptırımlara değindi.

Söyleşi, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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