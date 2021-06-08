7 Aralık Üniversitesi'nde "Yunus Emre” konulu söyleyişi yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde “Her Dem Yeniden Doğarız Yunus Emre” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Yunus Emre’nin 700. vefat yıl dönümü ve 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla 7 Aralık Üniversitesi'nde “Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen söyleşilere bir yenisi daha eklendi. FenEdebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen “Her Dem Yeniden Doğarız Yunus Emre” başlıklı söyleşinin yönlendiriciliğini Araştırma Görevlisi Emine Zeytunlu üstlenirken, sunumunu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özger yaptı.

Yunus Emre’nin şiirlerinde kullandığı dil ile tekke ve tasavvuf edebiyatında kurucu bir unsur olduğunu vurgulayan Özger, aynı zamanda Yunus Emre’nin şiirlerinin, toplumu dil, kültür ve inanç bağlamında birlik olmaya teşvik edici bir rol üstlendiğini belirtti. Ardından Yunus Emre’nin şiirlerinden örnekler veren Özger, bu şiirler üzerinden Yunus Emre’nin insanlığa vermeye çalıştığı çağrıya değindi.

Program soru, cevap ve teşekkür kısmıyla sona erdi.

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