Suriye sınırında acı hasat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye sınırında acı hasat

İHA

Suriye sınırında bulunan Kilis'te acı biber hasadına başlandı. Türkiye'de biber üretiminde 2'nci sırada bulunan kentte acı biberin kilosu 5 TL'den alıcı buluyor.

Suriye sınırında acı hasat

Suriye sınırında bulunan Kilis’te acı biber hasadına başlandı. Türkiye’de biber üretiminde 2’nci sırada bulunan kentte acı biberin kilosu 5 TL’den alıcı buluyor.
Türkiye’de biber üretiminde 2’nci sırada bulunan Kilis’te acı biber hasadı bugün itibariyle başladı. Emeklerinin karşılığını acı biber hasadı yaparak kazanan üreticiler, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Elbeyli ilçesinde çalışmaya başladı. 45 gün önce dikilen biber fidelerinden ilk hasadın yapılması için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda mesai başladı. Gübreleme ve çapa gibi yoğun emek harcanan süreçlerden geçen biber, acı ve tatlı şekilde direkt sofraların vazgeçilmezi olurken, salçalık ve kurutmalık olarak hazırlanan acı ve tatlı biberler de birtakım işlemlerin ardından sofralara geliyor.

“Biber tarlada 5 TL”
Kentte biber üretimi yapan Zeliha Yavuz, “Üniversite okudum ama köyümüze döndük ve bugün hasat yapıyoruz. Ürünlerimizi yetiştirmeye başladık. Biberi 45 gün önce ekmiştik. Bugün ilk hasadı yapıyoruz. Şu an iyi gidiyor, Suriye sınırına sıfır noktadayız. Fiyatlar güzel, fena değil. İnşallah böyle devam eder. Geçen yıl fiyatlar çok düşüktü maliyetleri kurtarmadı. Ama bu yıl iyi gidiyor. Bu fidelerin her birinde bir umut yüklü, her birinde bir hayalimiz bir umudumuz var” dedi.

"Biber üretiminde Kilis ikinci sırada"
Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir de acı hasadın başladığını ifade ederek, “İlimizde yaklaşık 45 bin dekar alanda biber üretimi yapılmaktadır. Bunun 20 bin dekarı kurutmalık, 25 bin dekarı salçalık ve dolmalık çeşidi olarak üretilmektedir. 20 bin dekar alanda 45 bin ton biber üretimi yapılırken, salçalık dolmalıkta ise 68 bin ton üretim yapmaktayız. İlimiz şunu gösteriyor hem biber üretimi açısından hem de verim konusunda Türkiye’de ikinci sıradayız. Ciddi bir üretim potansiyeline sahibiz. Suriye sınırına sıfır noktada üretim yapılıyor. Çiftçilerimiz, her koşulda, her şartlarda üretime devam etti. Malum pandemi yaşıyoruz, daha önce bombalar düştü, yeni çiftçimiz sahadaydı. Bu yıl hem fiyatın iyi olması, hem verimin iyi olması, çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Biberin kilosu tarlada 5 TL’dir. Buda iyi bir rakamdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TIR'ın çarptığı 7 yaşındaki Aril öldü
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı 7 yaşındaki Aril öldü
7 Aralık Üniversitesi'nde "Yunus Emre” konulu söyleyişi yapıldı
YEREL HABERLER 7 Aralık Üniversitesi'nde "Yunus Emre” konulu ...
Tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
“Doğu Anadolu’da Ermeni Mezalimi” başlıklı e-konferans gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Doğu Anadolu’da Ermeni Mezalimi” başlıklı ...
Kilis'te her mahalleye taziye evi projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Kilis'te her mahalleye taziye evi projesi devam ...
Öğretmenler ile üniversite öğrencilerine izcilik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Öğretmenler ile üniversite öğrencilerine izcilik ...
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Milletvekili Dülger’den Kilis’in il oluşunun yıl dönümü mesaj
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’den Kilis’in il oluşunun yıl ...
Ramazan, LGS’ye giren öğrencilere başarılar diledi
YEREL HABERLER Ramazan, LGS’ye giren öğrencilere başarılar diledi
Sınır Kenti Kilis’te LGS heyecanı
YEREL HABERLER Sınır Kenti Kilis’te LGS heyecanı