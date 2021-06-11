Üniversitede aşı uygulaması başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde personele yönelik korona virüs aşı uygulaması başladı.
7 Aralık Üniversitesi Merkez Kampüs içerisinde yer alan Sosyal Tesislerde, idari ve akademik personele yönelik aşılama işlemi başladı. Aşı hakkı bulunan tüm personellere, Biontech aşısının randevusuz olarak iki gün boyunca yapılmaya devam edileceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.