Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı

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Kilis’te otomobilin park halindeki bir minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, L.A. (28) yönetimindeki 33 AFE 176 plakalı Volkswagen marka otomobil, Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 79 AH 452 plakalı Hyundai marka minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü L.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ö. (47) ve M.E.A. (8) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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