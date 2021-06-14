Ramazan’dan Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan, “Ülkemizin ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini, mesai mefhumu gözetmeksizin eğitimli personeli, çağın gereklerine uygun teknolojik donanımı, disiplini, vatan sevgisi ve üstün vazife bilinciyle koruyan ve görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatı'mızın 182. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmasının yanı sıra, dünya genelinde örnek bir teşkilat yapısına sahiptir. Asli görevlerinin yanı sıra hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel hizmetlerle, halk ile devlet arasında önemli bir köprü olan jandarma teşkilatımızın gösterdiği büyük fedakarlık ve ulaştığı başarılar her türlü takdirin üstündedir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümünü kutluyorum” ifadesine ver verdi.

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