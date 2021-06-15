Kilis’e 17 yılda 10 milyondan fazla ağaç dikildi

Kilis’te, 17 yılda 7 bin 110 hektar arazide çalışma yapılarak 10 milyon 652 bin 819 adet fidan toprakla buluşturulduğu açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Kilis'te, 20032020 yılları arasında 7 bin 110 hektar arazide çalışma yapılarak 10 milyon 652 bin 819 adet adet fidan toprakla buluşturuldu. 20182020 yılları arasında ise 470 hektar arazide çalışma yapılarak 846 bin 742 adet fidan toprakla buluşturulduğu bildirildi.

Öte yandan Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orköy çalışmaları kapsamında 20032020 döneminde orman köylerinde yaşayan bin 438 aileye 8 milyon 350 bin 853 TL ferdi proje kredi ve hibe desteği sağlanırken, 20182020 arasında ise orman köylerinde yaşayan 24 aileye 804 bin 170 TL ferdi proje kredi ve hibe desteği verildi.

2021 yılında ise 3 milyon TL yatırım yapılacağı, ağaçlandırma çalışmalarında da 360 bin fidan dikimi gerçekleştirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.