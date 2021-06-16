Kilis Belediyesi hizmet atağına geçti

Kilis Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte, vatandaşlara kaliteli hizmet götürmek içen gece gündüz çalışıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde tüm mahalleler ve kavşaklarımızda detaylı temizlik çalışmalarına hız verirken, dezenfekte çalışmaları ile sinekle mücadele 24 saat esasına göre gece gündüz demen yapılıyor. Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni kanal, su bağlantıları, su arıza bakım, onarım ve hat yenileme çalışmalarına hız verirken, Yeni beşevler semti ile Ekrem Çetin mahallesi ile Tahtalı TOKİ yakınlarında çalışmalar yoğunlaştı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bozuk ve yıpranmış durumdaki yolların sıcak asfalt yama ve tadilat çalışmaları kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kent genelindeki i park ve kavşaklarında çevre düzenleme ve ot biçme çalışmalarına devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kaldırım işgaline izin vermeyerek, gıda satıcıları, fırınların denetimleri aralıksız bir şekilde sürdüğü bildirildi.

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