“Topraksız Tarımda Sera ve Bitki Otomasyonu” projesi tamamlandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde “Topraksız Tarımda Sera ve Bitki Otomasyonu” isimli bitirme projesini gerçekleştirildi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden Ercan Uygun, Celal Yapıcıoğlu, Fatih Başaran ve Mustafa Ceylan “Topraksız Tarımda Sera ve Bitki Otomasyonu” isimli bitirme projesini Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mikail Özçiloğlu danışmanlığında gerçekleştirdi.

Projeyle bitkinin her türlü ortam ve besin elementi ihtiyaçlarının yetişme ortamına ve dönemine uygun olarak dokunmatik ekran üzerinden anlık olarak ayarlanabilmesi sağlandı. Sera ortamının ısısı ve nem miktarı, besin çözeltisinin EC ve pH değerleri ile tanktaki besin çözeltili suyun miktarı ve sıcaklığı sürekli olarak ölçülmekte, ölçülen değerler ile dokunmatik ekrandan girilen set değerler karşılaştırılarak bitkinin ihtiyacı olan ortam ve besin çözeltisi değerleri sağlanmakta ve sabit tutuldu.

Proje, aynı zamanda sistemin yapısını bozmadan küçük değişiklikleri bluetooth veya WiFi üzerinden kontrol edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece uzaktan izleme ve kontrol de mümkün olabilmektedir. Uzaktan tüm sistemin kontrol edilebildiği bu teknoloji, seracılığa yeni bir bakış açısı getirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.