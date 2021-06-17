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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayağı kesilen Türk vatandaşına Suriyeli doktordan ücretsiz protez takıldı

İHA

Ayağı kesilen Türk vatandaşına Suriyeli doktordan ücretsiz protez takıldı

Kilis’te, 9 ay önce şeker hastalığı nedeniyle ayağı kesilen Salahittin İlban’a Suriyeli doktor tarafından ücretsiz protez yapılarak takılarak yürümesi sağlandı.
Muallim Rıfat Bilge Mahallesi Çeşmeli Sokak No 11’de ikamet eden 65 yaşındaki Salahittin İlban, 9 ay önce Kilis Devlet Hastanesinde şeker hastalığı nedeniyle sağ ayağı kesildi. Maddi durumu olmadığı için protez ayak taktıramayan Salahittin İlban’ın durumunu gazetecilerin haber yapması üzerine Azez ve Idlıp’da savaşta sakat kalanlara protez takması ile bilinen Suriyeli Doktor Gazel Hilal tarafından protez yapıldı.
Salahittin İlban, 2020 yılı Eylül ayında şeker hastalığı nedeniyle sağ ayağının kesildiğini ifade ederek, “Maddi imkanım olmadığı için protez yaptıramadım. Sağ olsunlar, sizlerin yardımıyla Suriyeli doktor protez yaparak bugün taktı. Artık yürüyüp kendi işimi kendim görmek istiyorum. Daha önce sandalye ile tuvalete gidip geliyordum. İnşallah artık yürüyebileceğim” dedi.

“Azez ve Idlip’de inşalara ve hayvanlara protez takıyor”
Suriyeli Doktor Gazel Hilal, Azez’de 2014 yılından itibaren savaşta ayaklarını kaybeden vatandaşlara protez taktığını ifade ederek, “Suriye’de hastanelerde bir çok protez taktık. Kilis’te Salahittin İlban’ın durumu iyi olmadığı için proteze ihtiyaç duyduğu bilgi gelmesi üzerine hemen gelerek ölçülerini alarak kısa sürede protezi yaptık. Diz altında şeker hastası Salahittin İlban’a protez taktık. Bugünden itibaren yürümeye başlayacak. Allah’ın izniyle kardeşlik dostluk için Türkler için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

“Hayvanlara da protez yapıp takıyoruz”
Suriyeli Doktor Gazel Hilal, Yaklaşık şu zamana kadar 5 bin protez taktıklarını ifade ederek, “Bu protez takılanlar içerisinde atlar bile var. Bizim için mazlum olması yeterlidir. 2 tane asil arap atına protez taktık. Bombalar nedeniyle ayakları kesilmiş atları yürüttük. Türkiye’de fakir bir kişinin proteze ihtiyaç duyulduğu duyar duymaz koşarak geldik. Biz Türkiye için ne yapsak azdır. Elimizden geleni yapıyoruz. Bizim Türkiye’ye borcumuz var, bizim en kötü sıkıntılı zamanlarımızda yanımızda yer aldılar. Biz ne yaparsak yapalım, Türkiye’ye olan borcumuzu ödeyemeyiz. Türkiye’den bir talep gelmesi halinde biz bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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