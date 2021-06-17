Kilis'te 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücüdele' eğitimi verildi

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' kapsamında Türk ve Suriyelilere eğitim verildi.

Kilis İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' kapsamında Türk ve Suriyelilere eğitim verildi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Yerel Eylem Planları kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetlerinden faydalanan Türk ve Suriyeli vatandaşlara eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.