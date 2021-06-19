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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’in Babalar günü mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’in Babalar günü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Babalar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Millet olarak bizi biz yapan en önemli unsurlardan biri de sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısıdır. Babaların, bu güçlü yapının temel direği olduğunu belirtti.
Dülger, “Hayatları boyunca aile değerlerimizin korunmasında, kendilerini adadıkları aile fertlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında canla başla çalışmalarının yanı sıra çocuklarına gösterdikleri adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, şefkatle aile bağlarının güçlenmesini sağlayan ve onları geleceğe hazırlayan babalar, toplumsal yapımızın şekillenmesinde, yeni nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesinde ulvi bir görevi büyük bir özveri ile yerine getirmektedirler. Çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi, şefkat güven ve desteği karşılıksız veren; çocuklarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için ellerinden gelen tüm gayreti alın terleriyle birleştirerek gösteren tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan, Başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden şehitlerimizin değerli babaları olmak üzere, tüm insanlığın büyük bir sınavdan geçtiği Covid19 virüsüne yakalanarak tedavi görmekte olan ve evlatları bu virüsle mücadele eden veya vefat eden babalarımıza sabır, şifa ve Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyor. Babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, onlara karşı duyulan sevgi, saygı ve vefa duygularının daima gösterilmesi dileklerimle tüm babalara sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar temenni ediyorum” ifadesine yer verdi.

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