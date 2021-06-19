Cumhuriyet Caddesi cephe sağlıklaştırma projesi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Caddesi’nde uygulanan cephe sağlıklaştırma projesi kapsamında 170 dükkanda ve 60 binanın cephe giydirmesinin yapıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Ramazan, Daha yaşanılabilir bir Kilis için çalıştıklarını ifade ederek, “ Cumhuriyet Caddesi’nde uygulamaya aldığımız cephe sağlıklaştırma projemizin Hacı Cümbüş Camii ve Kadı Camii arasında kalan kısmını tamamlamak üzereyiz. İlimizin ana arterlerinden biri olan, aynı zamanda memleketimiz adına adeta bir vitrin görevi gören Cumhuriyet Caddesi, bu projeyle yeni yüzüne kavuştu. İlk etapta 170 dükkanda ve 60 binada uyguladığımız bu projede, binaların dış cepheleri boyandı ve dükkanların tabelaları daha şık bir görünüm yakalamak adına tek tip haline getirildi. İlimizin tarihi dokusunu ortaya çıkartmakta sarf ettiğimiz çabayı, aynı zamanda modern bir şehir görüntüsü elde etmek amacıyla cephe sağlıklaştırma projeleriyle sürdüreceğiz” diye konuştu.

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