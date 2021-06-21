Kilis cezaevinin su problemi çözülüyor

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, L Tipi Kapalı ve Açık cezaevinin su sorunun kısa sürede çözülmesi için çalışacaklarını söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan L Tipi kapalı cezaevinde incelemelerde bulanarak cezaevi yetkilileri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıdan sonra bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan, "İlimiz cezaevinin su sorununu ortadan kaldırmak adına bir toplantı gerçekleştirdik. En kısa sürede sorunu ortadan kaldırarak cezaevinin su problemini çözeceğiz" dedi.

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