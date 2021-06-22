Kilis ÖSYM İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kilis’te, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya ÖSYM Sınav Koordinatörü Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüseyin Ayvacı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükavcu, ÖSYM İl Sınav Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Şahiner katıldı.

Toplantıda, salgın döneminde sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için alınan önlemler ile 2021 YKS ile 2021 Yılı Sınav Takvimi’nde yer alan diğer sınavların hazırlıkları görüşüldü. Toplantıda ayrıca sınava girecek adayların güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için, Covid19 salgınına yönelik alınacak önlemler konuşuldu.

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