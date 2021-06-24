Rektör Karacoşkun, “Bengü Kantekin ile Üniversite Yolunda” programına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, özel bir TV kanalında yayınlanan “Bengü Kantekin ile Üniversite Yolunda” programına katıldı.

7 Aralık Üniversitesi'nin kısa tarihçesi, misyonu ve vizyonundan bahseden Karacoşkun, Üniversitede bulunan bölümler hakkında bilgi vererek yeni açılacak bölümlere ve bu bağlamda yapılan çalışmalara değindi. Karacoşkun, üniversitenin akademik kadrosu, yerleşkeleri, öğrencilere sağlanan kampüs, barınma ve sportif kültürel imkanları ve yabancı uyruklu öğrencileri hakkında da bilgi aktarımında bulundu. Karacoşkun, üniversitenin uluslararası bir üniversite olma sürecinde yaptığı çalışmaları da anlattı.

Bengü Kantekin, aktardığı bilgiler dolayısıyla Rektör Karacoşkun’a teşekkür etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.