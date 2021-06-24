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Rektör Karacoşkun, “Eğitim Varsa Gelecek Var” programına katıldı

İHA

Rektör Karacoşkun, “Eğitim Varsa Gelecek Var” programına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, özel bir TV kanalında yayınlanan Seçkin Akyün ile “Eğitim Varsa Gelecek Var” programına katıldı.
Rektör Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesi'nin tarihi ve misyonu, diğer devlet üniversitelerinden ayrılan özellikleri, hangi alanlarda öğretim hizmeti verdiği, salgın sürecinden nasıl etkilendiği ve yabancı öğrencileri gibi konular hakkında bilgiler verdi. Programda ayrıca Türkmen gençleri için 7 Aralık Üniversitesi'nin tasarrufundan ve Türkmeneli’ne yönelik Üniversite bünyesinde yapılabilecek proje ve çalışmalardan bahsedildi.
Eğitimci TV Program Yapımcısı Seçkin Akyün, bilinç ve farkındalık uyandıran paylaşımları için Rektör Karacoşkun’a teşekkür etti.

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