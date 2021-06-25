Kilis'te motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis'te bir motosiklet önce traktöre, sonra refüje çarptı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza kent güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Arslan (35) yönetimindeki 79 AAL 268 plakalı motosiklet, Şeyh Mansur Kavşağı'nda Ramazan Ç. (65) yönetimindeki 63 DV 716 plakalı Massey Ferguson marka traktöre, ardından da refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Arslan ile motosiklette bulunan eşi Sevil Arslan (31) ve kızı Zeynep Ela Aslan (8) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü İbrahim Arslan hayatını kaybetti.



Ölüm kavşağındaki kaza kamerada

Sinyalizasyon olmaması nedeniyle sürekli ölümlü ve yaralamalı kazalar olması yüzünden "ölüm kavşağı" olarak bilinen Şeyh Mansur Kavşağı'ndaki kaza, saniye saniye Kent Güvenlik Kamera Sistemleri (KGS) kameraları tarafından görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.