Hiç gitmediği İstanbul´dan motosikletle kaçak geçiş cezası geldi



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS´te, Mustafa Şimşek (74) motosikletine, hiç gitmediği İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş cezası geldiğini söyledi.

Kilis´te yaşayan emekli Mustafa Şimşek´e ait 34 CHF 67 plakalı motosiklete, 9 Haziran günü İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 52 TL para cezası kesilerek tebliğ edildi. Cezaya şaşıran ve 1991 model motosikleti ile 1172 kilometre uzaklıktaki İstanbul´a hiç gitmediğini anlatan Mustafa Şimşek, "Ben hayatım boyunca hiç İstanbul´a gitmedim. Kamera kayıtları incelenmeden bana ceza gelmiş. Görünce şaşkına döndüm ve cezanın iptali için dava açtım" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-06-25 12:29:07



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