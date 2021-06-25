Hiç gitmediği İstanbul´dan motosikletle kaçak geçiş cezası geldi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS´te, Mustafa Şimşek (74) motosikletine, hiç gitmediği İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş cezası geldiğini söyledi.
Kilis´te yaşayan emekli Mustafa Şimşek´e ait 34 CHF 67 plakalı motosiklete, 9 Haziran günü İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 52 TL para cezası kesilerek tebliğ edildi. Cezaya şaşıran ve 1991 model motosikleti ile 1172 kilometre uzaklıktaki İstanbul´a hiç gitmediğini anlatan Mustafa Şimşek, "Ben hayatım boyunca hiç İstanbul´a gitmedim. Kamera kayıtları incelenmeden bana ceza gelmiş. Görünce şaşkına döndüm ve cezanın iptali için dava açtım" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-06-25 12:29:07
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