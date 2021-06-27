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Kilis’te patlıcan hasadı başladı Patlıcanın kilosu tarlada 2 TL’den satılıyor

İHA

Kilis’te patlıcan hasadı başladı Patlıcanın kilosu tarlada 2 TL’den satılıyor

Kilis’te hasadı başlayan patlıcan, tarlada kilosu 2 TL’den satılıyor.
Bin 500 dekar alanda 7 bin 500 ton civarında patlıcan üretiminin yapıldığı Kilis’te patlıcan hasadına başlandı. En erken patlıcan hasadının yapıldığı Kilis’in Suriye sınırındaki Yavuzlu köyünde patlıcan üretimi yapan Mehmet Şahbaz, “Şuan üretimimiz iyi gidiyor, rekoltede iyi durumda, ilk hasadımızı yapmış bulunuyoruz. 2 TL civarında patlıcan pazar buluyor. Böyle giderse çok güzel, bu yıl zararlı böcekle mücadelemiz çok fazla. Hasadın sonu da böyle giderse çiftçinin yüzü gülecek. Pazarda yer bulursa patlıcan üreticinin yüzünü güldürecek” dedi.
Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Suriye sınırına sıfır noktada patlıcan hasadının yapıldığını ifade ederek, “Bin 500 dekar alanda 7 bin 500 ton patlıcan üretimi yapılmaktadır. Verim bu yıl iyi, fiyatlar 2 TL’den alıcı buluyor. Fiyatlar böyle giderse çiftimiz para kazanır. Dolmalık, kızartmalık olarak iki ürün yetişmektedir. Yoğunluk olarak dolmalık çeşidi üretiliyor. Dolmalık patlıcan yaş olarak tüketildiği gibi kurutmalık olarak da tüketiliyor. Kurutmalık patlıcan ev hanımları tarafından içerisi çıkarıldıktan sonra kurutuluyor, kış aylarında tüketiliyor. Kilis’te sebze üretimi her geçen gün artıyor. Bunun nedeni ise devletimizin sulamayı desteklemesidir. Baraj ve göletlerden sulama amaçlı olarak su vermesi ve göletlerin ve barajların artmasıdır. Alternatif ürünler suyla birlikte çeşitleri arttı. Bu da çiftçimiz için önemlidir, geliri artmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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