Kilis'te cezaevi firarisi güvercin kümesinde yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan kaçan hükümlü T.T., (28) jandarma ekipleri tarafından saklandığı güvercin kümesinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan kaçan, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Çukuroba köyünde olduğu tespit edilen T.T.'nin bulduğu metruk binaya operasyon düzenlendi. Terasta bulunan güvercin kümesi içerisinden çıkarılan T.T., gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-06-27 14:14:06



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