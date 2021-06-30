Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerde yol bakım onarım çalışmalarına hız verildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Kilis Merkez, Polateli, Musabeyli ile Elbeyli ilçesine bağlı köylerde yol bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Eylül ayına kadar İlimiz genelindeki bütün köylerin yol bakımonarım çalışmaları devam edecektir. Belirlenmiş bir plan çerçevesinde köy yolları yapılıyor. Hangi köyün yolunu hangi tarihte yapacağımız bellidir. İnşallah bu yıl içerisinde 3 kilometre beton yol, 32 kilometre 1 kat sathi kaplama, 49,05 kilometre 2 kat sathi kaplama yapacağız. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayıp vatandaşların ayağına hizmet götürmeye devam edeceğiz” dedi.

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