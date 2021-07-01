Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından tertip edilen “Vefatının 700. Yılında Yunus Emre Sempozyumu” çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Sempozyuma Türkiye’nin muhtelif üniversite 14 ve kurumlarında hizmet veren 24 akademisyen ve araştırmacı yazar iştirak etti.

Sempozyumun birinci oturumunda, büyük Türk şairi Yunus Emre’nin şiirlerinde vahdeti vücud anlayışı çerçevesinde Hak ve insan tasavvuru, dünya barışına katkı sağlayan hoşgörü felsefesi, Yunus Emre ile ilgili yapılan çalışmalar bağlamında geleneğin icadı insan sevgisi üzerine yabancı bilim insanlarının görüşleri ve Orhan Dündar’ın Gönüller Sultanı Yunus Emre isimli eserinde değerler eğitimi ele alındı.

Yunus Emre’yi çeşitli alanlarda anma amacıyla gerçekleştirilen sempozyumun en kısa süre içinde kitaplaştırılarak ilgililerin dikkatine sunulmasına karar verildi.

Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Sonuç Bildirgesi şöyle, “1. Türk tasavvufunun önemli şahsiyetlerinden biri olarak Yunus Emre'nin hem yeni nesillere takdim edilmesi hem de onun insanlığa miras bıraktığı öğretilerini dünyanın her yanına ulaştırmak amacıyla 2021 yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmiştir. 2. 13. yüzyılda yaşamış kültür, edebiyat, düşünce tarihimize tesir eden, gönül yapmayı kendisine şiar edinen büyük Türk şairi Yunus Emre sadece Türk şiirini değil Anadolu’da oluşan Türk düşüncesini de köklü fikirleriyle derinden etkilemiştir. 3. Yunus’un büyük şair olmasında evrensel sembolizme ulaşarak evrensel bir dil kullanması etkili olmuştur. 4. Yunus’ta evrensel bir dil var mıdır, Asırlar öncesinden doğmuş bir hoşgörü düşüncesi günümüz insanlarının sorunlarına çözüm bulabilir mi, Yunus’un sevgi dilinin gücü nereden geliyor, Yunus’un hoşgörüsünü dünyaya tanıtmanın yolları nelerdir, Yunus Emre Türk kimliğinin sembol şahsiyeti olma vasfını nasıl kazandı, Cumhuriyet dönemi sonrası Yunus Emre etrafında gelişen tartışmaların çerçevesi nedir? gibi sorular sempozyumda üzerinde durulan önemli meselelerdendir. 5. Milli kimlik ve edebiyatın oluşturulmasında millî bir veli olarak görülen Yunus Emre hakkında Cumhuriyet sonrası yorumlarda kimlik algısı, kimlik kurgusuna yoğunlaşılması farklı perspektifler ve veriler sağlayacaktır.6. Tasavvuf edebiyatının önemli bir şahsiyeti olarak kabul edilen Yunus Emre hem Türk hem yabancı pek çok bilim adamının çalışmalarına konu olmuştur. 700 yüzyıl önce vefat eden Yunus’un; hoşgörünün, alçakgönüllülüğün, dostluğun, sevginin sembolü olması bilim adamlarınca kabul edilen ortak bir sonuçtur.7. Geleceğin teminatı olarak görülen çocukların yetiştirilmesi ve hoşgörü, adalet, dostluk, dürüstlük, sabır, sorumluluk, sevgi gibi değerlerin nesillere aktarımında Yunus Emre’nin insan ve dünya anlayışının rolü oldukça önemlidir. 8. Bir imgelem olarak da değerlendirilebilecek Yunus Emre, şiirlerinde kullandığı sembollerle öz bir şiir dili oluşturarak Türk şiirinin çıtasını belirleyen değerli bir şahsiyet olmuştur.”

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