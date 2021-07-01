Afet farkındalık eğitim verildi

Kilis’te, afet farkındalık eğitimi verildi.
Kilis AFAD İl Müdürlüğü tarafından Afet Farkındalık Eğitimi alan adaylara eğitimleri ve değerlendirme sınavı yapıldı. Sınavı başarılı olan 77 kişi, eğitim oldular. Eğitmenlerin okullar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında Afet Farkındalık Eğitimi vermeye hak kazandılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.