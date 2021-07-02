Türk İHA ile Siha'larının başarıları konuşuldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Türk Sihaları, Libya’da ve Dağlık Karabağ zaferinde Türkiye’nin Rolü” başlıklı Ekonferans gerçekleştirildi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KODAM) tarafından, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi Furkan Halit Yolcu’nun konuşmacı olduğu “Türk Sihaları: Libya’da ve Dağlık Karabağ Zaferinde Türkiye’nin Rolü” başlıklı ekonferans gerçekleştirildi.
Yolcu, Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği inovasyon ve başarının tarihi kökenine değinerek sözlerine başladı. Yolcu, 1980’li ve 1990’lı yıllardan itibaren teorik anlamda ciddi girişimlerin bulunduğuna dikkat çekti.
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