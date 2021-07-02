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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

21 kilo 224 gram esrar yakalandı

İHA

21 kilo 224 gram esrar yakalandı

Kilis'te, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 2 araçta 21 kilo 224 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aracı durdurmak istedi. Araç sürücüleri, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu araçların birisinden yola bazı maddelerin atıldığını fark etti. Kovalamaca sonucu Kilisİslahiye Karayolu Gülbaba köyünde durdurulan araçlardaki yabancı uyruklu M.I, F.E.B. ve M.M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada 21 kilo 224 gram esrar bulundu. 3 kişinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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