Suriyeliler, bayram için Öncüpınar'dan ülkelerine gitmeye başladı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan randevu ile geçişlere başladı.
Bayramda ülkelerinde olmak isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği'ne kayıt yaptırdı. Başvuruların alınmasının ardından geçiş izni verilen Suriyeliler, randevu doğrultusunda ülkelerine gitmeye başladı. Türkiye´nin çeşitli kentlerinden başvuru yapan Suriyeliler, bu sabahtan itibaren Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan işlemlerini yaptırarak, ülkelerine geçmeye başladı. Geçişlerin 18 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-07-05 12:36:27
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