Suriyeliler bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriyeliler bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

İHA

Suriyeliler bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

Türkiye’de bulunan Suriyeliler, Kurban Bayramı için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gidiyor.
Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekat bölgeleri ile diğer diğer şehirlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt oluyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü yaşlı ve engelli Suriyelilere ülkelerine geçişte öncelik tanıyor. Görevliler, yaşlı ve engellerin geçişlerinde bizzat yardımcı oluyor. Bu sabah itibariyle Kilis’ten bin civarında Suriyeli ülkesine giderken, işlemlerin hızlı yapılması sonucu izdiham yaşanmadı. Göç İdaresi tarafından 7 büyük çadırın kurulduğu alanda bütün tedbirlerin alındığı bildirildi.
Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriyelilerin ülkesine gitmelerine izin veriliyor. 6 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler, online randevu sisteminde kayıtlı ise ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. Yoğunluk ve izdiham yaşanmaması için rezerv çadırlarda Suriyeliler bekletiliyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan kayıt işlemlerinden sonra Suriye’ye tahsis edilen otobüsler ile ülkelerine gidiyor. Güvenlik güçleri, Öncüpınar Sınır Kapısı bayramlaşma alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, önceki yıllarda yaşanan olumsuzlukların yaşanmaması için çalışıyor. Kurban Bayramı için Suriyelilerin 5 Temmuz 18 Temmuz tarihleri arasında ülkelerine gitmelerine izin verileceği bildirildi. Kilis Valisi Recep Soytürk koordinesinde Vali Yardımcısı Mesut Tabakcıoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman ile Göç İdaresi Şube Müdürü Ahmet Çelebi'nin, Suriyelilerin ülkelerine sorunsuz geçmesi için bizzat sahada bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı
Ramazan, Kurban Pazarını denetledi
YEREL HABERLER Ramazan, Kurban Pazarını denetledi
Suriyeliler, bayram için Öncüpınar'dan ülkelerine gitmeye başladı
YEREL HABERLER Suriyeliler, bayram için Öncüpınar'dan ülkelerine ...
Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine gidiyor
YEREL HABERLER Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı Suriyeliler ...
Kilis’te yüksek kira fiyatları iş yerlerini vurdu
YEREL HABERLER Kilis’te yüksek kira fiyatları iş yerlerini vurdu