Gençlik Kolları Başkanı Kara, dünya evine girdi

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AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara, hayatını Meral Özpolat ile birleştirerek muhteşem bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

Genç çiftlerin nikahları Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından kıyarken nikah şahitliklerini AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir, Baro Başkanı Av. Muammer Fazlıağaoğlu ve Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanı Mehmet Kara yaptı.

Düğün merasimine çok sayıda davetliler katılırken davetliler düğün boyunca gönüllerince eğlendiler.

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