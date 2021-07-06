Pazar yerlerinde anonslu aşı uygulaması devam ediyor

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından semt pazarlarında aşı merkezleri oluşturularak vatandaşların aşı olması sağlanırken, Türkçe ve Arapça anonslar yapılarak vatandaşlar aşı olmaya davet ediliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kilis genelinde aşı kampanyası çerçevesinde semt pazarlarında aşı merkezleri oluşturuldu. Pazar esnafı ile alış veriş yapmak üzere gelen vatandaşlar ile semt pazarı çevresindeki vatandaşların aşı olması sağlanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü aşı anons aracı semt pazarı ve çevresinde Türkçe ve Arapça anons ile 18 yaş ve üzeri vatandaşları aşı olmaya çağırıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, semt pazarlarına aşı noktaları oluşturduklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın ayağına hizmeti getiriyoruz. Bir araç tahsis ederek, Türkçe ve Arapça anons ederek, aşılama noktasına çağırıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak geldiği semt pazarlarına böyle bir aşı merkezi kurduk. Birinci doz aşı 50 binin üzerinde hızlı bir şekilde aşılama yapıyoruz” dedi.

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