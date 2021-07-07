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Kilis'te belediye binasından hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

DHA

Kilis'te belediye binasından hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, belediye binasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kilis Belediyesi, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü binasından 1 güvenlik kamerası kayıt cihazı, 2 güvenlik kamerası, 2 matkap, 5 telsiz telefon, 3 tablet bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar monitörü, 2 cep telefonu, yangın hortumu ve çok sayıda hediyelik eşyanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Kurumda inceleme yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden şüpheli 4 kişinin kimliklerini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Çalınan malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.H., Ö.F.C. ve H.V. tutuklandı, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-07-07 12:34:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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