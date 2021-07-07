Kilis'te parklar güzelleşiyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından, mesire alanları, parklar ile refüjlerin çim biçme, yabani ot temizliği ve çevre düzenlenmesi yapılmaya devam ediyor.
Tüm Türkiye’de korona virüs nedeniyle kapalı olan mesire alanlarının yeniden açılmasıyla birlikte Kilis Belediyesi tarafından çim biçme, yabani ot temizliği. Çevre düzenlemesi yapılmasını hız verildi.
Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından Kent genelindeki mesire alanları, parklar ile refüjlerin, çim biçme, yabani ot temizliği ve çevre düzenlenmesi çalışmaları devam ederken, günlük bakımları yapılıyor. Vatandaşların piknik alanlarını temiz tutmalarını isteyen yetkililer, çöpleri, konteynerleri atmalarını, oturma banklarına zarar verilmesini istediklerini ifade ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.