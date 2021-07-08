Öğrenciler E-Devlet üzerinden transkriptlerini alabiliyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler EDevlet üzerinden transkriptlerini alabilecekleri bildirildi.
Lisans ve Lisansüstünde hali hazırda öğrenci olan ve mezun olacak öğrencilerimiz transkript belgelerini, YÖK’ün edevlet kapısı üzerindeki alana giriş yaparak “Transkript Belgesi Sorgulama” kısmından ücretsiz, kolay ve hızlı bir şekilde temin edebiliyor. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak temin edilebilen transkriptler, ibraz edildiği kurumlar ve kişiler tarafından YÖK’ün edevlet kapısı üzerindeki alana giriş yapılarak “Transkript Belgesi Doğrulama” kısmında barkod numarası ile veya YÖK Mobil uygulaması ile kare kod aracılığıyla doğrulanabilecekleri bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.