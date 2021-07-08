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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te kekik hasadı başladı

İHA

Kilis’te kekik hasadı başladı

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gelir getirici ürün olarak ekilen köylüler tarafından toplanan kekiklerin hasadı başladı.
Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Güneş, Orman İşletme Şefi Ümran Ateş, Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ATABDER) Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ile birlikte dağlık alanda kekik hasadına katıldı.
Orman İşletme Şefi Ümran Ateş, Ağaçlandırma şefliği olarak 2019 yılında 5 hektarlık alan üzerine kekik ekimi yapıldığını ifade ederek, “2019 yılında 15 bin adet kekik diktik. Bu yılda hasadını yapmaya başladık. Odun dışı bitkiler kapsamında değerlendiriliyor. Başmağara köyündeki vatandaşlara gelir sağlaması için yapılmış bir projedir” dedi.
Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Güneş, Merkeze bağlı Başmağara köyünde Arılara faydası olsun diye kekik ektiklerini ifade ederek, “15 bin kekik ektik, arılar, bu kekiklerden bal yaptılar. Şimdide hem kekiklerimizin gençleşmesi için seneye daha gür çıkması için biçip, piyasaya gelir getirmesi için ekonomiye katkısı olması için 5 ton kadar kekik biçilecek. Parasını Orman İşletme Müdürlüğüne yatıracaklar, tarife bedeliyle yatıracaklar. Hem köylülerimiz kazanacak, hem işçiler kazanacak, hem tüccarımız kazanacak. İnşallah bu projenin devamını getireceğiz. Kuraklık olmamış olsa kekikler daha fazla rekolte verirdi. Edindiğimiz tecrübe ile bu sahamız ilerleyen günlerde daha güzel olacak” dedi.
Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ATABDER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Türkiye’de Aromatik Bitkilerle ilgili gerek doğadan gerekse tarım yoluyla toplanması ilgili son 20 yılda büyük bir çalışma yapıldığını ifade ederek, “20 yıldan beri Aromatik Bitkiler konusunda çok ciddi projeler ortaya kondu. Odun dışı orman ürünleri ve Aromatik Bitkilerin yurt dışına satımından 2023 yılında 5 milyar dolar gelir hedefi var. 2020 yılında 2020 yılında 1 milyar dolar Aromatik Bitkiler odun dışı ürün ihracatımız oldu. Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yaptık. Bu çalışma sonucu çok güzel örnekler ortaya çıktı. 2019 yılında Başmağara köyünde hem arı üreticilerine faydası olması hemde bu bölgedeki kırsal kesimde yaşayan insanlara faydası olması için kekik ekildi. Ayrıca sumak dikimi gerçekleştirildi. Yeni farklı bir alanda Aroma vadisi oluşturuldu. Buraya lavanta, kekik, biberiye dikimleri yapıldı. Odun dışı bitkiler Türkiye’de gerçekten belirli bir noktaya geldi, kırsalda yaşayanlar için Orman İşletme Müdürlüğünün dikmiş olduğu kekikleri topluyorlar. Tarife bedelini Orman İşletme Müdürlüğüne yatırıyorlar. Kekikleri uygun koşullarda kurutarak, tüccarlara satıyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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