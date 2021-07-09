7 Aralık Üniversitesinde akademisyenler törenle cübbe giydi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde akademik kadroya atanan ve yükselen akademisyenler törenle cübbelerini giydi.

7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, akademisyenler ve yakınları katıldı.

Cübbe giyme ve belge takdimi töreninden önce bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversitenin her geçen büyüyen akademik, idari personel ile öğrenci sayısında artış yaşandığını ifade ederek, “Geçen yıl pandemi nedeniyle Cübbe giyme etkinliğini yapamadım. Bu nedenle 20192021 yılı olarak cübbe giyim töreni yapıyoruz. Yeni göreve başlayan, görevinde yükselen arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi.

Araştırma görevlisi, Dr öğretim üyesi,. Doç. Dr. İle Prof. Dr. Olan 199 kişiye cübbe giydirme töreni ile yeni göreve başlayanlara ise belgeleri takdim edildi. Akademik ve idari personel arasında 25 yılını dolduranlara da takdir belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.