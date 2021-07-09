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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

215 adet kursiyer sertifikalarını aldı

İHA

215 adet kursiyer sertifikalarını aldı

Kilis’te, yürütülen projeyle 215 Türk ve Suriyeli kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve FAO işbirliği ile yürütülen SosyoEkonomik entegrasyonun desteklenmesi ve iş fırsatlarının yaratılması yoluyla Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılığının arttırılması projesi kapsamında “Bazlama Yapımı” ve “Sebze Yetiştiriciliği III” Mesleki kurslarını başarıyla tamamlayan toplamda 48 kişiye sertifikaları verildi.. Kilis’te bu iki mesleki kursun tamamlanmasıyla birlikte şuana kadar toplamda 9 adet Mesleki Eğitim kursu tamamlanarak, bu kurslardan 215 adet kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikaları verildi.
Sertifika Törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Seyfullah Gencer ve İl Müdür Yardımcımız Mehmet Özüberk, Gıda ve Yem Şube Müdürü Osman Bolatkıran, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Alaittin Apalak, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Züleyha Pamukoğlu, FAO’dan Kilis’e gelen Ulusal Proje Koordinatörü Çağatay Çebi, Ulusal Operasyon Sorumlusu Şebnem Gürbüz, Uygulamalı Çiftçi Okulu Koordinatörü Fatih Bozdağ, sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.
Sertifika Töreninin ardından Projenin bir diğer ayağı olan Uygulamalı Çiftçi Okulunun bu yıl açılan ilk programı olan Kilis’te Antep Fıstığı Yetiştiriciliği İçin Uygulamalı Çiftçi Okulunun açılış toplantısı ve ilk modülü Merkez İlçeye bağlı Bozcayazı Köyünde Kolaylaştırıcı Vasıf Akıncı’nın ev sahipliğinde ve 25 faydalanıcının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kilis’te geçen yıl 3 adet uygulamalı çiftçi okulu açılmış ve toplamda 75 faydalanıcı ve 3 kolaylaştırıcı ile yürütüldü. . Bu yıl 3 adet daha açılacak olan Uygulamalı Çiftçi Okulu’nun tamamlanmasıyla yılsonu itibariyle toplam 150 faydalanıcı ve 6 kolaylaştırıcı ile 6 adet uygulamalı çiftçi okulu programı proje kapsamında tamamlanacağı bildirildi.

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