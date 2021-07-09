Kasten yaralamadan aranırken tarihi eserlerle yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te kasten yaralama suçundan aranan şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.
Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu M.G.'nin evine operasyon yaptı. jandarma evde yaptıkları aramada 25 parça tarihi eser ele geçirdi. Eserlere el koyan ekipler, 'Kasten yaralama' suçundan aranan M.G.'yi yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-07-09 14:26:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.