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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 Aralık Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi tarafından çalıştay düzenlendi

İHA

7 Aralık Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi tarafından çalıştay düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Çalıştayı gerçekleştirildi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması amacıyla, 8 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmalarında 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak yer aldı.
Rektör Karacoşkun, açılış konuşmalarında, YÖK paydaşları olarak güç birliğine devam edeceklerini belirtti.
Yeni projeler aracılığıyla 7 Aralık Üniversitesinin daha da ileriye gideceğini vurgulayan Karacoşkun, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Anadolu Projesi ile Üniversitelerimizin bir araya gelebilmesine vesile olan YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç; İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’a; Üniversitemiz Rektör Yardımcılarına ve Göç çalışmaları üzerinde oldukça emeği olan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında YÖK Anadolu Projesi’nin niteliğinden bahsetti.
Ak, Projenin bir umut projesi olduğunu ifade ederek, “Bu proje kapsamında İlahiyat, Arap Dili ve Edebiyatı ve Siyasi Bilimler alanlarında uzaktan eğitimle yürütülen iş birliğinin Eylül 2021’den itibaren yüz yüze de devam edecek. İstanbul Üniversitesi bünyesinde göç çalışmalarına çok önem verdiklerini ve bu bağlamda 7 Aralık Üniversitesi ile aynı paydada olacağız” dedi.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, yapılan bu çalıştayların son derece önemli olduğunu vurguladı.
Erkan, Göç konusunun inceleme alanı olarak çok geniş bir alan olduğunu, gönül coğrafyaları bağlamında yapılan incelemelerin üniversiteleri daha ileriye götüreceğini dile getirdi.
Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Üniversitesinin tarım ve arıcılık alanlarında ilk beş pilot üniversiteden biri olduğuna, Gebze Teknik Üniversitesi ile bu bağlamda yaptıkları iş birliklerine değindi. Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi konusundaki deneyimlerini paylaşan Çapak, arı ve arıcılıkla ilgili kurulan ilk merkez olan Arı ve Arı Ürünleri Ortak Araştırma Merkezinin kuruluş aşamalarını aktardı.

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