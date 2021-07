TİM Başkanı Gülle: “”İhracatımız 200 milyar doları geçecek”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’de ihracat adına güzel şeyler olduğunu ifade ederek, “2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti için hiçbir zaman unutulmayan bir tarih olacaktır. Pandemi sonrası durmadan yükselen, her ay rekorlar kıran ihracatımız 200 milyar doları geçecektir” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, beraberindeki heyetle birlikte Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. Gülle ve beraberindeki heyet, daha sonra Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Kilis İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Açılış öncesi TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, kendisi için mutlu ve önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “Yıllardır Kilis’e bir irtibat bürosu açmak için çok mücadele ettim. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin sayesinde bu gerçekleşiyor. Kendisi vesile oldu. İhracatçının ne gibi devlet desteği alacak, bu konuda bilgi almak için Gaziantep’e gidip gelmesine gerek kalmadan burada bütün işlerini yapabilecekler. Biz gereken desteği Gaziantep’ten vereceğiz” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise, Türkiye’de ihracat adına güzel şeyler olduğunu söyleyerek, "2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti için hiçbir zaman unutulmayacak bir tarih olacaktır. Pandemi sonrası durmadan yükselen, her ay rekorlar kıran ihracatımız 200 milyar doları geçecek, üzerinde bir rakama gidecektir. Bunu gerçekleştiren, bunun için mücadele eden tüm ihracat ailesine teşekkür ederim. Mülki erkanımıza teşekkür ediyorum. İhracat için ucundan tutan, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese minnettarız. Burada 185’e yakın ihracatçımız var. Birincisi onların hizmetlerini en iyi şekilde vermek, ikincisi onların sayısını attırmak, bu amaçlı bu ofisin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk de, Kilis’in iki kapısı bulunduğunu ifade ederek, “Bunlar Öncüpınar Sınır Kapısı ile yeni açılan Çobanbey Sınır Kapısı'dır. İhracat her geçen gün artıyor. İhracatçılar birliğinin bir bürosunun olması ihracatımıza katkı sağlayacaktır. Gaziantep’teki ihracat oranındaki artışı heyecanla takip ediyoruz. Daha da artmasını bekliyoruz. Yeni yerimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılışa TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa Demir ile çok sayıda davetli katıldı.

