TİM Başkanı Gülle: “”İhracatımız 200 milyar doları geçecek”



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2021 yılının unutulmayan bir yıl olacağını ve yıl sonunda rekorlar kırarak ihracatın 200 milyar doları geçeceğini söyledi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk´ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Kilis irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye´de ihracat adına güzel şeyler yapıldığını söyledi. 2021 yılının Türkiye Cumhuriyeti´nin hiçbir zaman unutmayacağı bir tarih olacağını belirten Gülle, "Pandemi sonrası durmadan yükselen her ay rekorlar kıran ihracatımız 200 milyar doları geçecek, üzerinde bir rakama gidecektir. Bunu gerçekleştiren, bunun için mücadele eden tüm ihracat ailesine teşekkür ederim. İhracat için ucundan tutan, destek olan, herkese teşekkür ediyorum. Kilis'te 185´e yakın ihracatçımız var. Birincisi onların hizmetlerini en iyi şekilde vermek, ikincisi onların sayısını artırmak, bu amaçla bu ofisin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DHA-Ekonomi Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-07-11 13:33:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.