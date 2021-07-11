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TİM Başkanı İsmail Gülle: “Yüzde 40’a yakın ABD’ye ihracatımızda artış var”

İHA

TİM Başkanı İsmail Gülle: “Yüzde 40’a yakın ABD’ye ihracatımızda artış var”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yüzde 40’a yakın ABD’ye ihracatımızda artış olduğunu söyledi.
Kilis Ticaret ve Sanayi Odasında TİM Başkanı İsmail Gülle ile beraberindekiler sektör temsilcileri ile bir araya geldi. TİM Başkanı İsmail Gülle, burada yaptığı konuşmada, pandemi döneminin herkesi çok şey öğrettiğini ifade ederek, “Hayatımızı değiştirdi, bakışımızı değiştirdi, önceliklerimizi, Kobilerimizi, bütün her şeyi değiştiren bir dönem oldu. Bundan sonra da normal dönemle beraber paralel değişen bir dünya ile birlikte ülkemize çok ciddi avantajlar getiriyoruz önümüze. Burada dünya ucuz olduğu için çok fazla çevre, ekolojik sisteme çok fazla riayet etmeden dünyanın tedarik merkezi olan Çin’in hastalıklardan dolayı kapanıp bir gün tedarikleri yerine getiremeyeceği dünya gördü. O nedenle tedarik merkezlerini çeşitlendirdi. Ülkemiz de bu tedarik merkezlerinden bir tanesidir. Bu senenin sonuna kadar mevcut durumun devam edeceği, seneye de aynı yoğunlukla gideceğini öngörüyoruz. Şu anda kapasitelerimizi yoğun bir şekilde kullanarak, ihracat yapıyoruz. Bazı sektörlerimizin şu anda sene sonuna kadar ürettiklerini satmış durumdalar. Bu da bizleri mutlu ediyor. ABD ile Türkiye siyaseten ne kadar negatif tablo çizmiş olsa da, ticaretten çok olumlu seyir izliyor. Şu zamana kadar olan süreçte yüzde 40’a yakın ABD’ye ihracatımızda artış var. 4’üncü sıradan 2’nci sıraya yükseldi, bu artış devam ederse, büyük ihtimal ile birinci pazarımız olmaya giriyor. Bunu şunun için söylüyorum. Dünyaya çok uzak olabilir, gördüğünüz gibi bir ihtiyaç varsa gidiyor. Dünyada talep varsa, siyaseten negatiflik, oradaki pozisyon da önemli, dünyadaki ticaret her şeyi belirliyor. O nedenle biz ticaretimizi yaptığımız gibi bu mücadeleyi vererek yapacağız. Açıkladığımız son Haziran ayı ihracatımızda 70 ilimiz ihracatını attırdı. 14 ilimiz tarihlerinin en yüksek ihracatını yaptık. Artık valilerimiz ihracat rakamlarını bizlerle birlikte takip ediyor. Bu ay ne çıktı, hangi sektör fazla diye bizim için bu sevindiricidir. Bizleri bu çok mutlu ediyor” dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra sorulan sorulara yanıt verilmesiyle program sona erdi.
Toplantıya TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile ihracatçılar katıldı.

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