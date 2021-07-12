Sıcaktan bunalan çocuklar havuzlara koştu

Kilis'te, 40 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan gençler ve çocuklar yüzme havuzlarına giderek serinliyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de etkili olan hava sıcakları nedeniyle aşırı sıcaklardan bunalan çocuk ve gençler, serinlemek için yüzme havuzlarını gidiyor. Tarihi küçük havuza giden gençler ve çocuklar, burada yüzerek aşırı sıcaktan etkilenmiyorlar. Aşırı sıcaklar nedeniyle zorunlu olmadıkça kimse çarşıya çıkmaz iken, vatandaşlar ağaç gölgelerinde ve serin yerlerde oturmayı tercih ediyor.

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