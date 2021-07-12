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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite ile Kızılay arasında işbirliği protokolü imzalandı

İHA

Üniversite ile Kızılay arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM) ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
KÜSEM ve Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi arasında, Türkiye’de geçici koruma altında yaşayan Suriyeli vatandaşların, diğer uluslararası koruma statüsündeki yabancıların ve yerel halkın; psikolojik, sosyal ve ekonomik iyilik hallerinin sağlanması, toplumsal dayanıklılığın arttırılması ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesine yönelik meslek edindirme faaliyetlerinin yürütülmesini amaçlayan bir iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük Senato Salonu’nda imzalanan protokol ile Kilis ilinde yaşan koruma statüsü sahibi yabancılar ve Türk vatandaşlarına yönelik, özellikle gıda ve katı sabun yapımı alanlarında, mesleki ve teknik kursların açılmasına yönelik çalışmalar başlatılmış oldu.
Protokol toplantısında Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Altuncu ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Öğretim Görevlisi Dr. Sahra İpek Edis Aydoğan eşlik etti.

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