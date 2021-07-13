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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis Kent Konseyi Başkanlığına Fazlıağaoğlu seçildi

İHA

Kilis Kent Konseyi Başkanlığına Fazlıağaoğlu seçildi

Kilis Kent Konseyi Başkanlığına Hayri Muammer Fazlıağaoğlu seçildi.
Kent Konseyi Başkanlığına, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ile Kilis Belediye Meclis Üyesi Mehmet Hakan Öztürk aday oldu. Divan Başkanlığına Mehmet Uğur Tırnaksız, Kahraman Ünler ve Recep Yıldız seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra seçimlere geçildi. İlk turda Hayri Muammer Fazlıağaoğlu 91 oy, Mehmet Hakan Öztürk ise 53 oy aldı. İkinci tur öncesi adaylardan Mehmet Hakan Öztürk, "Yapılan seçimlerde divan heyeti hukuka uygun olmayan karar alarak ilk tur oylamayı yapmış öğleden sonraya kalan seçimlerde seçimin iptali ile ilgili dilekçe vermiş olmama rağmen divan heyeti seçim iptalini genel kurula bile sormadan seçime devam etme kararı almıştır. Yapılacak seçimin hukuka uygun olmadığını ifade ederek hukuksuz ortamda seçime devam etmeyeceğimi ifade ederek seçimlere devam etmeme kararı aldım” diyerek adaylıktan çekildi. İkinci turda oy kullananların tamamının oyunu alan Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Kent Konseyi Başkanı seçildi. Kilis Baro Başkanı ve Kent Konseyi Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 16 kişilik yönetim kurulu oluşturduklarını ifade ederek, “Türkiye ve Kilis çok ciddi pandemi süreci yaşadı. Sivil toplum örgütleri, belediyemiz, valiliğimizle birlikte aşı kampanyası başlatacağız. Aşı kampanyamıza tüm vatandaşlarımızı davet edeceğiz. Bayramdan sonra yönetim kurulu üyelerini toplayarak, başkan vekili ve genel sekreterlik seçimini yapacağız. Diğer çalışma guruplarını oluşturacağız. Kilis’i 21’inci yüzyılda gerçekten Kilis’i tanınır, bilinir, ekonomik, sosyal yapıdan, belirli bir noktaya kent haline getirmek için amacımız olacaktır. Tüm Kilis’in desteğini bekliyoruz” dedi.
Kilis Kent konseyi yönetimi şu isimlerden oluştu: “Mehmet Ali Yıldırım, İsmail Gül, Reşit Güven Sipahi, Mehmet Davut Aftal Gücer, Murat Küçükoğlu, Necmettin Şekeroğlu, Hüseyin Erkmen, Vakıf Levent Zıddıoğlu, Mustafa Salcan, Mehmet Özdemir, Tahsin Ustabaş, Ömer Faruk Kavuşturan, Timur Şenakıncı, Erdoğan Aktaş, Fatime Kübra Gökçek, Nejdet Karataş”.
Kent Konseyi toplantısına, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, CHP İl Başkanı Mehmet Akif Perker, MHP İl Başkanı Mustafa Demir, İYİ Parti İl Başkanı Ağa Gündoğmuş ile davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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